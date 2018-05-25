Драку с фанами "Ливерпуля" в Киеве квалифицировали как хулиганство

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Пятница, 25 мая 2018, 11:00

Столичная полиция квалифицировала драку, в которой пострадали два иностранца, как групповое хулиганство.

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции.

"Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Полиция разыскивает других участников драки, чтобы предоставить их действиям правовую оценку.

Драка случилась 24 мая около 23:00 в кафе на улице Большой Васильковской.

Во время конфликта двое иностранцев получили телесные повреждения, однако от написания заявлений категорически отказались.

Из-за драки двух человек доставили в Голосеевское управления полиции.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф сообщила в Twitter, что фанатам не понадобилась врачебная помощь.

"Что касается инцидента прошлой ночью с болельщиками Ливерпуля в Киеве ... фанаты не нуждались в стационарном лечении", - написала она.

Британское издание "Mirror" сообщило, что 24 мая 20 человек в масках напали на болельщиков английского "Ливерпуля" в ресторане Rooster, что расположен неподалеку от стадиона НСК "Олимпийский".

Украинская правда
Темы: Киев футбол полиция драка
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