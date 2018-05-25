Ложкін став головою Єврейської конфедерації України

Екс-глава адміністрації президента Борис Ложкін 24 травня очолив Єврейську конфедерацію України.

Про це він повідомив в Facebook.

За його словами, у вівторок, 24 травня за це рішення проголосувала президія організації.

"Це велика честь і я вдячний за надану довіру. Окрема подяка - Борису Фуксману, який за вісім років проробив колосальну роботу в якості президента ЄКУ. Радий, що він залишається з нами - в якості почесного президента", - написав Ложкін.

Він зазначив, що детальний стратегічний план роботи конфедерації буде затверджений на наступних засіданнях.

фото із Facebook Ложкіна фото із Facebook Ложкіна

Екс-глава АП додав, що у подальшому головними напрямками діяльності конфедерації стануть боротьба з антисемітизмом, внутрішня і міжнародна підтримка української єврейської громади, зміцнення зв'язків з Державою Ізраїль та збереження пам'яті про жертви Голокосту.

Ложкін повідомив, що раніше зустрівся з головою Всесвітнього єврейського конгресу Рональдом Лаудером, який підтримав прагнення посилити представництво української громади на міжнародній арені.

"Хочу підкреслити, що діяльність конфедерації буде здійснюватися поза рамками політики. Крім того, ми не є і не прагнемо бути лобістської організацією", - заявив він.

Як повідомлялося, 26 березня в Женеві український олігарх Ігор Коломойський зустрівся разом з його бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим і одним з найближчих соратників Петра Порошенка Борисом Ложкіним.

Раніше телеканал Al Jazeera стверджував, що президент Петро Порошенко виключив екс-керівника Адміністрації президента Бориса Ложкіна зі складу Національної інвестиційної ради після того, як телеканал подав запит щодо розслідування щодо продажу United Media Holdings.

7 лютого повідомлялося, що екс-керівника Адміністрації президента Бориса Ложкіна виключили зі складу Національної інвестиційної ради, де він обіймав посаду секретаря.

Раніше повідомлялося, що у 2013 році Борис Ложкін продав "Український медіахолдинг" (UMH) за допомогою фірми, зареєстрованої на Британських Віргінських островах "фінансисту Сім'ї Віктора Януковича" - Сергію Курченку.

Досі точно не відома офіційна сума договору. За різними оцінками йдеться про 300-400 млн євро.

Пізніше бізнесмен-утікач Сергій Курченко заявив, що Порошенко не сплатив податки від продажу йому у 2013 році медіа-холдингу UMH group за 400 мільйонів доларів.