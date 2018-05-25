Ложкин стал главой Еврейской конфедерации Украины

Экс-глава администрации президента Борис Ложкин 24 мая возглавил Еврейскую конфедерацию Украины.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, во вторник, 24 мая за это решение проголосовал президиум организации.

"Это большая честь и я благодарен за оказанное доверие. Отдельная благодарность – Борису Фуксману, за восемь лет проделавшему колоссальную работу в качестве президента ЕКУ. Рад, что он остается с нами – в качестве почетного президента", - написал Ложкин.

Он отметил, что детальный стратегический план работы конфедерации будет утвержден на следующих заседаниях.

фото из Facebook Ложкина фото из Facebook Ложкина

Экс-глава АП добавил, что в дальнейшем главными направлениями деятельности конфедерации станут борьба с антисемитизмом, внутренняя и международная поддержка украинской еврейской общины, укрепление связей с Государством Израиль и сохранение памяти о жертвах Холокоста.

Ложкин сообщил, что ранее встретился с главой Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером, который поддержал стремление усилить представительство украинской общины на международной арене.

"Хочу подчеркнуть, что деятельность конфедерации будет осуществляться вне рамок политики. Кроме того, мы не являемся и не стремимся быть лоббистской организацией", - заявил он.

Как сообщалось, 26 марта в Женеве украинский олигарх Игорь Коломойский встретился вместе с его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым и одним из ближайших соратников Петра Порошенко Борисом Ложкиным.

Ранее телеканал Al Jazeera утверждал, что президент Петр Порошенко исключил экс-руководителя Администрации президента Бориса Ложкина из состава Национального инвестиционного совета после того, как телеканал подал запрос по расследованию относительно продажи United Media Holdings.

7 февраля сообщалось, что экс-руководителя администрации президента Бориса Ложкина исключили из состава Национального инвестиционного совета, где он занимал должность секретаря.

Ранее сообщалось, что в 2013 году Борис Ложкин продал "Украинский медиахолдинг" (UMH) с помощью фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских островах "финансисту Семьи Виктора Януковича" - Сергей Курченко.

До сих пор точно не известна официальная сумма договора. По разным оценкам речь идет о 300-400 млн евро.

Позже Курченко заявил, что Порошенко не уплатил налоги от продажи ему в 2013 году медиа-холдинга UMH group за 400 млн долларов.