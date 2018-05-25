Підозрюваний у вбивстві черкаського депутата був його знайомим – поліція

Особа чоловіка, який підозрюється у вбивстві депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гури, встановлена – він підприємець і був багато років знайомий з депутатом.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Особа встановлена. Затриманий – знайомий потерпілого. За попередньою інформацією, знайомі багато років. Нападник – житель міста Черкаси, підприємець", - сказав Тракало.

Він додав, що з місця події вилучили пістолет, набої, стріляні гільзи та патрони розсипом, а також два корпуси від гранат (РГД-5 та Ф-1) із запалами і ніж.

Вилучену зброю направлять на експертизу після завершення слідчих дій.

"Наразі проводяться обшуки за місцем проживання затриманого та у його транспортному засобі", - сказав Тракало.

Підозрюваного затримали у рамках ст. 208 КПК. Він перебуває у лікарні під озброєним конвоєм. Слідчий повідомив чоловіку, що він затриманий.

"Правоохоронці відпрацюють всі версії. Обставини та мотиви будуть з’ясовані у ході досудового розслідування", - підсумував Тракало.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, убивству депутата передував конфлікт із затриманим.

Як повідомлялось, депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру розстріляли в його офісі.

Згодом у "Батьківщині" офіційно підтвердили вбивство депутата Сергія Гури.

У поліції повідомили, що зловмисник, який вчинив стрілянину в Черкасах, перебуває у лікарні під конвоєм.