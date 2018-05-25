Подозреваемый в убийстве черкасского депутата был его знакомым – полиция

Личность мужчины, который подозревается в убийстве депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуры, установлена ​​– он предприниматель и был много лет знаком с депутатом.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Личность установлена. Задержанный – знакомый потерпевшего. По предварительной информации, знакомы много лет. Задержанный – житель города Черкассы, предприниматель", - сказал Тракало.

Он добавил, что с места происшествия изъяли пистолет, патроны, стреляные гильзы и патроны россыпью, а также два корпуса от гранат (РГД-5 и Ф-1) с запалами и нож.

Изъятое оружие направят на экспертизу после завершения следственных действий.

"Сейчас проводятся обыски по месту жительства задержанного и в его транспортном средстве", - сказал Тракало.

Подозреваемого задержали в рамках ст. 208 УПК. Он находится в больнице под вооруженным конвоем. Следователь сообщил мужчине, что он задержан.

"Правоохранители отработают все версии. Обстоятельства и мотивы будут выяснены в ходе досудебного расследования", - подытожил Тракало.

По данным источника УП в правоохранительных органах, убийству депутата предшествовал конфликт с задержанным.

Как сообщалось, депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру расстреляли в его офисе.

Позже в "Батькивщине" официально подтвердили убийство депутата Сергея Гуры.

В полиции сообщили, что злоумышленник, который устроил стрельбу в Черкассах, находится в больнице под конвоем.