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Зловмисник, який вчинив стрілянину в Черкасах, перебуває у лікарні під конвоєм – Князєв

П'ятниця, 25 травня 2018, 00:10
Зловмисник, який вчинив стрілянину в Черкасах, перебуває у лікарні під конвоєм – Князєв

Зловмисник, який влаштував стрілянину у приміщенні одного з місцевих всеукраїнських об'єднань, знешкоджений поліцією та перебуває у лікарні під конвоєм. Унаслідок стрілянини одна людина загинула.

Про це заявив глава Нацполіції Сергій Князєв, передає департамент комунікації відомства.

"Сьогодні (24 травня – ред.), близько 18 години, до поліції Черкас надійшло повідомлення про озброєний напад на приміщення одного з місцевих всеукраїнських об'єднань. Згідно з отриманим повідомленням, до будівлі по вулиці Хрещатик в Черкасах увірвався чоловік, в руках якого був пістолет і граната", – заявили у Нацполіції.

 

За словами Князєва, зловмисник зачинився всередині, не висуваючи жодних вимог. Поліція оточила район.

"Було введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Заручник". Найближчий спецпідрозділ КОРД з м. Кропивницький був піднятий по тривозі та направлений до Черкас", – зазначив глава Нацполіції.

"Почувши звуки пострілів у приміщенні, керівники операції прийняли рішення про проведення активних дій. Начальник поліції Черкащини запропонував себе в якості заручника в обмін на людей, які могли знаходитися у приміщенні.

Наблизившись до вхідних дверей, де перебував озброєний злочинець, він за допомогою спецпідрозділу затримав правопорушника", – повідомив Князєв. 

Під час огляду приміщення поліцейські виявили і знешкодили розтяжку, яка складалася з бойової гранати Ф-1.

"Якби вона не була своєчасно виявлена, то ті працівники поліції, які проникли в приміщення, загинули б або отримали важкі тілесні ушкодження", – заявив глава Нацполіції.

 

Затриманий правоохоронцями зловмисник наразі перебуває у лікарні під цілодобовим озброєним конвоєм.

"Обставини, мотиви, а також те, що спонукало вказаного громадянина вчинити це правопорушення, ми з’ясуємо у найкоротший час", – підкреслили у відомстві.

Поліція Черкаської області проводить розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство.

"Водночас слідчі врахують фактор захоплення заручників, а також додатковий епізод – встановлення "розтяжки", який кваліфікуватиметься як замах на вбивство працівників поліції", – додав Князєв. 

Як повідомлялось, депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру розстріляли в його офісі.

Згодом у "Батьківщині" офіційно підтвердили вбивство депутата обласної ради від ВО "Батьківщина" та екс-заступника міського голови Черкас Сергія Гури.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЧеркасивбивствополіціяБатьківщинаКнязєв Сергій
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