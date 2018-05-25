У зоні проведення ООС поранено 2 бійців – Міноборони

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П'ятниця, 25 травня 2018, 12:54

Всі 36 ворожих обстріли, що були зафіксовані на лінії зіткнення 24 травня, визначені як прицільні.

Про це інформує прес-служба Міністерства оборони в п'ятницю.

В бік українських військових, не враховуючи звичайне озброєння, противник випустив понад 70 артилерійських снарядів калібрів 152 та 122 мм, 90 мінометних мін різних калібрів та здійснив 30 пострілів з танку.

Зазначається, що з метою збереження життя та здоров’я особового складу, а також знищення активних вогневих засобів противника, військовослужбовці Збройних Сил України 16 разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи виключно дозволену Мінськими домовленостями зброю.

"Внаслідок бойових дій двоє наших військовослужбовців отримали поранення різного ступеня. Наразі вони отримують допомогу у медичних закладах", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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