В зоне проведения ООС ранены 2 бойца – Минобороны

Все 36 вражеских обстрелов, которые были зафиксированы на линии соприкосновения 24 мая, определены как прицельные.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в пятницу.



В сторону украинских военных, не считая обычное вооружение, противник выпустил более 70 артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, 90 минометных мин различных калибров и совершил 30 выстрелов из танка.



Отмечается, что в целях сохранения жизни и здоровья личного состава, а также уничтожения активных огневых средств противника, военнослужащие Вооруженных Сил Украины 16 раз открывали огонь, применяя исключительно разрешенное Минскими договоренностями оружие.



"В результате боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения различной степени. Сейчас они получают помощь в медицинских учреждениях", – говорится в сообщении Минобороны.