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Скандальна реклама "Газпрому" в Києві: УЄФА каже, що все законно

П'ятниця, 25 травня 2018, 14:51

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) пояснює, що не може прибрати рекламу "Газпрому" з київських стадіонів через контракт.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов за результатами зустрічі з виконавчим директором УЄФА Мартіном Калленом, передає "Укрінформ".

За його словами, він теж бачив на стадіоні імені Лобановського логотип "Газпрому".

"Останні переговори з цього приводу я провів учора о 21 годині, особливо це стосувалося НСК "Олімпійський", з виконавчим директором UEFA Events SA Мартіном Калленом, який пояснив, що є контракт УЄФА з "Газпромом", який є генеральним спонсором", - каже Жданов.

За інформацією міністра, в УЄФА запевнили, що розуміють ситуацію, і якщо прибрати цю символіку на території Києва була можливість, то зі стадіонами складніше - це прописано у контракті.

"Це неможливо, як мені сказали. Хоча я наполягав і пояснював, що це може викликати негативну реакцію з боку наших уболівальників", - зауважив Жданов.

Як повідомлялося, логотип "Газпрому" помітили на першому матчі фіналу Ліги чемпіонів на стадіоні імені Лобановського у Києві 24 травня.

 
Рекламні щити "Газпрому" на жіночому фіналі ЛЧ у Києві
фото: Віталій Селик

Раніше київська влада запевнила, що домовилася з УЄФА про демонтаж реклами "Газпрому" на фіналі Ліги чемпіонів у Києві.

У 2013 році "Газпром" отримав статус офіційного партнера змагань ФІФА, включаючи чемпіонат світу з футболу в 2018 році в Росії.

Угода була підписана головою правління "Газпрому " Олексієм Міллером і президентом ФІФА Йозефом Блаттером у присутності президента РФ Володимира Путіна.

Фінал ЛЧ відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК "Олімпійський". У фінал вийшли ФК "Реал Мадрид" та ФК "Ліверпуль".

Теми: рекламафутболКиївГазпромскандал
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