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Скандальная реклама "Газпрома" в Киеве: УЕФА говорит, что все законно

Пятница, 25 мая 2018, 14:51

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объясняет, что не может убрать рекламу "Газпрома" с киевских стадионов из-за контракта.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов по результатам встречи с исполнительным директором УЕФА Мартином Калленом, передает "Укринформ".

По его словам, он тоже видел на стадионе имени Лобановского логотип "Газпрома".

"Последние переговоры по этому поводу я провел вчера в 21 часов, особенно это касалось НСК "Олимпийский", с исполнительным директором UEFA Events SA Мартином Калленом, который объяснил, что есть контракт УЕФА с "Газпромом", который является генеральным спонсором", - говорит Жданов.

По информации министра, в УЕФА заверили, что понимают ситуацию, и если убрать эту символику на территории Киева была возможность, то со стадионами сложнее - это прописано в контракте.

"Это невозможно, как мне сказали. Хотя я настаивал и объяснял, что это может вызвать негативную реакцию со стороны наших болельщиков", - отметил Жданов.

Как сообщалось, логотип "Газпрома" заметили на первом матче финала Лиги чемпионов на стадионе имени Лобановского в Киеве 24 мая.

 
Рекламные щиты "Газпрома" на женском финале ЛЧ в Киеве
фото: Виталий Селик

Ранее киевские власти заверяли, что договорилась с УЕФА о демонтаже рекламы "Газпрома" на финале Лиги чемпионов в Киеве.

В 2013 году "Газпром" получил статус официального партнера соревнований ФИФА, включая чемпионат мира по футболу в 2018 году в России.

Соглашение было подписано председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и президентом ФИФА Йозефом Блаттером в присутствии президента РФ Владимира Путина.

Финал ЛЧ состоится 26 мая в 21:45 на НСК "Олимпийский". В финал вышли ФК "Реал Мадрид" и ФК "Ливерпуль".

Темы: рекламафутболКиевГазпромскандал
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