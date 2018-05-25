Нардеп Грановський користується чужими елітними авто – "Схеми"

Елітні автомобілі, якими нібито регулярно користується народний депутат від БПП Олександр Грановський, зареєстровані на людей, пов’язаних з його оточенням.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

"Протягом двох років "Схеми" мали можливість спостерігати за тим, як народний депутат Олександр Грановський використовує близько десятка різних елітних автівок та декларує лише одну", – зазначають журналісти.

Toyota Land Cruiser 200 – єдиний автомобіль, який фігурує в розслідування та зазначений в декларації посадовця. Він належить приватній фірмі "АТП 2505".

Власник фірми – Денис Шелест, який, за інформацією журналістів, за 5 останніх років заробив всього 200 тисяч гривень та начебто шукає роботу водієм.

На дружину Шелеста Надію записаний також ще один Land Cruiser, хоча її дохід за 5 років, відповідно до даних журналістів, становив менше 50 тисяч гривень.

"Власники інших автівок, якими Грановський користується, опосередковано пов’язані з самим депутатом через близького юриста Віктора Барсука", – йдеться в розслідуванні.

Зокрема, ще одним Land Cruiser володіє Віта Афоніна. За даними журналістів, вона працювала в салоні краси і півроку тому звільнилась.

На Чоловіка Афоніної, В’ячеслава, записана ще одна автівка, яка нібито супроводжує Грановського – Mercedes Benz Vito 2017 року. Власник цієї автівки, згідно з розслідуванням, за останні п’ять років заробив всього півмільйона гривень, натомість його Mercedes вартує від 2 мільйонів гривень.

"В’ячеслав Афонін працював в одній із компаній юриста Віктора Барсука, соратника Грановського", – стверджують журналісти.

Ще одне авто – Audi A8 – належить Віктору Потієнко, який нібито заплатив родині юриста Барсука 1 мільйон гривень – як дохід від відчуження рухомого майна.

"Журналісти дійшли висновку, що доходи більшості власників машин, якими користувався або продовжує користуватися народний депутат, не дозволяли їм придбати люксові автівки", – заявляють автори розслідування, додаючи, що орієнтовна вартість перелічених машин варіюється від 40 до 100 тисяч доларів за кожну.

Крім того, "Схеми" зафіксували, як нібито кортеж Грановського заїжджав на територію маєтку у Козині, якого немає в декларації нардепа.

Це будинок зареєстрований на Вячеслава Афоніна – співробітника компанії юриста Барсука, близького до Грановського.

Журналісти заявляють, що направили перелік питань нардепу, однак наразі відповідь не отримали.

Минулого року Грановський у коментарі "Схемам" стверджував, що названими автівками не користується регулярно, тому і не декларує їх.

"Якщо почну експлуатувати регулярно той чи інший автомобіль, така інформація буде неодмінно відображена в електронній декларації", – сказав тоді нардеп.

Народний депутат Олександр Грановський – близький соратник депутата Ігоря Кононенка, партнера і друга президента України Петра Порошенка.

Неформально його називають куратором від влади у правоохоронній та судовій системах.