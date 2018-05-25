Нардеп Грановский пользуется чужими элитными авто – "Схемы"

Элитные автомобили, которыми якобы регулярно пользуется народный депутат от БПП Александр Грановский, зарегистрированы на людей, связанных с его окружением.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

"В течение двух лет "Схемы" имели возможность наблюдать за тем, как народный депутат Александр Грановский использует около десятка различных элитных автомобилей и декларирует только одну", – отмечают журналисты.

Toyota Land Cruiser 200 – единственный автомобиль, который фигурирует в расследовании и указанный в декларации чиновника. Он принадлежит частной фирме "АТП 2505".

Владелец фирмы – Денис Шелест, который, по информации журналистов, за 5 последних лет заработал всего 200 тысяч гривен и якобы ищет работу водителем.

На жену Шелеста Надежду записан также еще один Land Cruiser, хотя ее доход за 5 лет, согласно данным журналистов, составлял менее 50 тысяч гривен.

"Владельцы других автомобилей, которыми Грановский пользуется, косвенно связанные с самим депутатом через близкого юриста Виктора Барсука", – говорится в расследовании.

В частности, еще одним Land Cruiser владеет Вита Афонина. По данным журналистов, она работала в салоне красоты и полгода назад уволилась.

На мужа Афониной, Вячеслава, записана еще одна машина, которая якобы сопровождает Грановского – Mercedes Benz Vito 2017 года. Владелец этого автомобиля, согласно расследованию, за последние пять лет заработал всего полмиллиона гривен, а его Mercedes стоит от 2 миллионов гривен.

"Вячеслав Афонин работал в одной из компаний юриста Виктора Барсука, соратника Грановского", – утверждают журналисты.

Еще один автомобиль – Audi A8 – принадлежит Виктору Потиенко, который якобы заплатил семье юриста Барсука 1 миллион гривен – как доход от отчуждения движимого имущества.

"Журналисты пришли к выводу, что доходы большинства владельцев машин, которыми пользовался или продолжает пользоваться народный депутат, не позволяли им приобрести люксовые машины", – заявляют авторы расследования, добавляя, что ориентировочная стоимость перечисленных машин варьируется от 40 до 100 тысяч долларов за каждую.

Кроме того, "Схемы" зафиксировали, как якобы кортеж Грановского заезжал на территорию поместья в Козине, которого нет в декларации нардепа.

Это дом зарегистрирован на Вячеслава Афонина – сотрудника компании юриста Барсука, близкого к Грановского.

Журналисты заявляют, что направили перечень вопросов нардепу, однако на данный момент ответ не получили.

В прошлом году Грановский в комментарии "Схемам" утверждал, что названными автомобилями не пользуется регулярно, поэтому и не декларирует их.

"Если начну эксплуатировать регулярно тот или иной автомобиль, такая информация будет непременно отражена в электронной декларации", – сказал тогда нардеп.

Народный депутат Александр Грановский – близкий соратник депутата Игоря Кононенко, партнера и друга президента Украины Петра Порошенко.

Неформально его называют куратором от власти в правоохранительной и судебной системах.