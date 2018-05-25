Коханівського відпустили під заставу для поїздки в пансіонат

Командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського, обвинуваченого у хуліганстві, відпустили під заставу.

Відповідне рішення Святошинський районний суд Києва ухвалив 21 травня.

Суд призначив Коханівському 140 960 гривень застави, яку він має внести не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

До цього він перебував під нічним домашнім арештом.

Захист просив відпустити Коханівського на поруки народних депутатів, однак в цьому суд відмовив.

Крім застави, суд зобов’язав очільника ОУН повідомляти прокурора про зміну місця проживання, прибувати до суду за першою вимогою та заборонив спілкуватися зі свідками, іншими особами у справі.

Підставою для пом’якшення запобіжного заходу став, зокрема, стан здоров'я Коханівського.

Зазначається, що він має путівку до пансіонату "Рута" на період з 21 травня по 2 червень. Також командиру ОУН рекомендовано нагляд невропатолога та санаторно-курортне лікування.

Як відомо, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

24 жовтня прибічники Коханівського забарикадувалися в приміщенні Святошинського райсуду. Поліцейські силою зачистили зали засідань і затримали 30 активістів.

Низка народних депутатів заявили, що готові взяти на поруки лКоханівського. Серед них - нардепи від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук, Андрій Лозовой, Дмитро Лінько, нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко, а також дисидент Степан Хмара та депутат Броварської міськради та професор Олег Однороженко.

25 жовтня 2017 року Святошинський районний суд Києва обрав для Миколи Коханівського запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше, 28 лютого суд пом’якшив йому запобіжний захід, змінивши його на нічний домашній арешт.