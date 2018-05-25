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Коханивского отпустили под залог для поездки в пансионат

Пятница, 25 мая 2018, 18:10

Командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского, обвиняемого в хулиганстве, отпустили под залог.

Соответствующее решение Святошинский районный суд Киева принял 21 мая.

Суд назначил Коханивскому 140 960 гривен залога, который он должен внести не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.

До этого он находился под ночным домашним арестом.

Защита просила отпустить Коханивского на поруки народных депутатов, однако в этом суд отказал.

Кроме залога, суд обязал руководителя ОУН сообщать прокурору об изменении места жительства, прибывать в суд по первому требованию и запретил общаться со свидетелями, другими лицами в деле.

Основанием для смягчения меры пресечения стало, в частности, состояние здоровья Коханивского.

Отмечается, что у него оплачена путевка в пансионат "Рута" на период с 21 мая по 2 июнь. Также командиру ОУН рекомендуется наблюдение невропатолога и санаторно-курортное лечение.

Как известно, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

24 октября сторонники Коханивского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.

Ряд народных депутатов заявили, что готовы взять на поруки лидера добровольческого движения "ОУН" Николая Кохановского. Среди них - нардепы от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, Андрей Лозовой, Дмитрий Линько, нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко, а также диссидент Степан Хмара и депутат Броварского горсовета и профессор Олег Однороженко.

25 октября 2017 года Святошинский районный суд Киева избрал для Николая Коханивского меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже, 28 февраля суд смягчил ему меру пресечения, изменив ее на ночной домашний арест.

Соня Лукашова, для УП
Темы: судКиев
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