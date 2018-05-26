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Сестра Сенцова: ув'язнений в РФ екс-охоронець Яроша приєднався до голодування

Субота, 26 травня 2018, 02:15

Сестра Олега Сенцова заявляє, що ув’язнений в Росії українець Олександр Шумков оголосив голодування на знак солідарності.

Про це Наталія Каплан написала у facebook

"Тим часом, до голодування приєднався Олександр Шумков, але про це так мало говорять", – написала сестра Сенцова.

14 травня, засуджений в РФ за надуманим приводом, Олег Сенцов ​​оголосив голодування доти, доки Кремль не звільнить всіх ув’язнених українців.

Крім того, проукраїнський активіст Володимир Балух, якого в окупованому Криму тримають під вартою в СІЗО, голодує з 19 березня.

Колишній охоронець нардепа Дмитра Яроша Олександр Шумков, який зник близько двох місяців тому, перебуває в російському СІЗО у Брянську. Відповідний лист з повідомленням надійшов на адресу Лариси Шумкової, матері затриманого.

Власні джерела в прикордонній службі повідомили "Українській правді", що в них є інформація про те, що 23 серпня він нібито на авто, законно перетнув українсько-російський кордон.

Мати та друзі Шумкова не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки він був активним учасником правого руху в Україні.

Екс-охоронця нардепа Дмитра Яроша Олександра  Шумкова в Росії звинувачують у екстремізмі.

Теми: політв'язніРосія
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