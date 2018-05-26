Сестра Сенцова: удерживаемый в РФ экс-охранник Яроша присоединился к голодовке
Сестра Олега Сенцова заявляет, что заключенный в России украинец Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности.
Об этом Наталья Каплан написала в facebook
"Между тем, к голодовке присоединился Александр Шумков, но об этом так мало говорят", - написала сестра Сенцова.
14 мая, осужденный в РФ под надуманным предлогом, Олег Сенцов объявил голодовку до тех пор, пока Кремль не освободит всех заключенных украинцев.
Кроме тог, проукраинский активист Владимир Балух, которого в оккупированном Крыму держат под стражей в СИЗО, голодает с 19 марта.
Бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков, который исчез около двух месяцев назад, находится в российском СИЗО в Брянске. Соответствующее письмо с уведомлением поступил в адрес Ларисы Шумковой, матери задержанного.
Собственные источники в пограничной службе сообщили "Украинской правде", что у них есть информация о том, что 23 августа он якобы на авто, законно пересек российско-украинскую границу.
Мать и друзья Шумкова не верят в то, что он добровольно мог поехать в Россию, поскольку он был активным участником правого движения в Украине.
Экс-охранника нардепа Дмитрия Яроша Александра Шумкова в России обвиняют в экстремизме.