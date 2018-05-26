Сестра Сенцова: удерживаемый в РФ экс-охранник Яроша присоединился к голодовке Сенцова

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Суббота, 26 мая 2018, 02:15

Сестра Олега Сенцова заявляет, что заключенный в России украинец Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности.

Об этом Наталья Каплан написала в facebook

"Между тем, к голодовке присоединился Александр Шумков, но об этом так мало говорят", - написала сестра Сенцова.

14 мая, осужденный в РФ под надуманным предлогом, Олег Сенцов объявил голодовку до тех пор, пока Кремль не освободит всех заключенных украинцев.

Кроме тог, проукраинский активист Владимир Балух, которого в оккупированном Крыму держат под стражей в СИЗО, голодает с 19 марта.

Бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков, который исчез около двух месяцев назад, находится в российском СИЗО в Брянске. Соответствующее письмо с уведомлением поступил в адрес Ларисы Шумковой, матери задержанного.

Собственные источники в пограничной службе сообщили "Украинской правде", что у них есть информация о том, что 23 августа он якобы на авто, законно пересек российско-украинскую границу.

Мать и друзья Шумкова не верят в то, что он добровольно мог поехать в Россию, поскольку он был активным участником правого движения в Украине.

Экс-охранника нардепа Дмитрия Яроша Александра Шумкова в России обвиняют в экстремизме.

Темы: политзаключенные Росcия
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