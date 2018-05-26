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Разом з фанами на фінал ЛЧ приїхав злочинець, розшукуваний Інтерполом

Субота, 26 травня 2018, 10:58

У аеропорту Бориспіль прикордонники затримали одного з пасажирів рейсу з Каїру, якого Інтерпол розшукує за підробку документів.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян. 

"Під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув із Каїру, у терміналі "Д" аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили особу без громадянства з Лівану, 1985 р.н., який заявив, що слідує на фінал Ліги Чемпіонів", - зазначив Слободян.

"Відносно даного громадянина відбулося спрацювання Бази даних Інтерполу. Виявилося, що його розшукують в Іспанії за підробку документів. Громадянин затриманий та переданий до підрозділу Нацполіції", - повідомив представник ДПСУ. 

Фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом" відбудеться у Києві 26 травня на НСК "Олімпійський".

У другій половині дня і до завершення матчу за порядком спостерігатимуть 10 тис. працівників усіх відомств системи МВС України.

За даними поліції, на фінальний матч ЛЧ у Києві прибуде не менше 55 тисяч іноземних уболівальників.

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Теми: КиївПрикордонна службафутбол
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