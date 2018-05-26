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Вместе с фанами на финал ЛЧ приехал преступник, разыскиваемый Интерполом

Суббота, 26 мая 2018, 10:58

В аэропорту Борисполь пограничники задержали одного из пассажиров рейса из Каира, которого Интерпол разыскивает за подделку документов.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Каира, в терминале "Д" аэропорта "Борисполь" пограничники выявили лицо без гражданства из Ливана, 1985 г.р., который заявил, что следует на финал Лиги Чемпионов", - отметил Слободян.

"В отношении данного гражданина произошло срабатывание Базы данных Интерпола. Оказалось, что его разыскивают в Испании за подделку документов. Гражданин задержан и передан подразделению Нацполиции", - сообщил представитель ГПСУ. 

Финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" пройдет в Киеве 26 мая на НСК "Олимпийский". 

Во второй половине дня и до завершения матча за порядком будут наблюдать 10 тыс. сотрудников всех ведомств системы МВД Украины. 

По данным полиции, на финальный матч ЛЧ в Киев прибудет не менее 55 тыс. иностранных болельщиков.

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Темы: КиевПограничная службафутбол
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