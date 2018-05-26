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Захоплення "Укрпошти" у Харкові: підозрюваного залишили під вартою

Субота, 26 травня 2018, 12:59

Підозрюваному у захопленні заручників у будівлі "Укрпошти" в Харкові Володимиру Безуху продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані прокуратури Харківської обл., рішення ухвалено Київським райсудом м.Харкова.

"Суд продовжив йому запобіжний захід на 2 місяці", - повідомили у прокуратурі.

За даними джерела, під час засідання суду Безух скаржився на стан здоров'я, проте медики, які приїхали на виклик, "зафіксували хороший фізичний стан".

Наступне засідання суду призначено на 19 червня, на ньому мають оголосити обвинувальний акт.

Володимир Безух захопив відділення "Укрпошти" у Харкові 30 грудня, у будівлі перебували 11 осіб, серед яких 2 дітей. При цьому зловмисник заявив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. 

Того ж дня усіх заручників було звільнено, зловмисника затримали, йому загрожує від 7 до 15 років

Наприкінці березня Київський райсуд м.Харкова продовжив Безуху арешт на 2 місяці

Теми: Харківсударешт
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