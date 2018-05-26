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Захват "Укрпочты" в Харькове: подозреваемого оставили под стражей

Суббота, 26 мая 2018, 12:59

Подозреваемому в захвате заложников в здании "Укрпочты" в Харькове Владимиру Безуху продлил меру пресечения  в виде содержания под стражей.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные прокуратуры Харьковской обл., решение принято Киевским райсудом Харькова. 

"Суд продлил ему меру пресечения на 2 месяца", - сообщили в прокуратуре. 

По данным источника, в ходе заседания суда Безух жаловался на состояние здоровья, однако медики, приехавшие на вызов, "зафиксировали хорошее физическое состояние".

Следующее заседание суда назначено на 19 июня. На нем планируется огласить обвинительный акт. 

Владимир Безух захватил отделение "Укрпочты" в Харькове 30 декабря, в здании находились 11 человек, среди которых 2 детей. При этом злоумышленник заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить.

В тот же день все заложники были освобождены, злоумышленника задержали, ему грозит от 7 до 15 лет.

В конце марта Киевский райсуд Харькова продлил арест Безуху на 2 месяца.

Темы: Харьковсударест
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