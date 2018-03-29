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Захоплення "Укрпошти" у Харкові: обвинуваченому продовжили арешт на 2 місяці

Четвер, 29 березня 2018, 19:22

Київський районний суд м. Харкова продовжив арешт на 2 місяці обвинуваченому у захопленні відділення "Укрпошти" у місті.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Обвинуваченому продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області № 27 (м. Харків) на 60 днів, тобто до 27 травня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Крім того суд ухвалив відкласти підготовче засідання у цій справі до 11.30 години 16.04.2018 року.

Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". У приміщенні "Укрпошти" перебувають люди, поліція уточнювала інформацію про них.

За даними Нацполіції, невідомий заявив, що  на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. 

Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Олег Бех заявляв, що за неперевіреною інформацією у заручниках перебувають 11 осіб, серед яких 2 дітей.

На місце інциденту прибув КОРД, поліція розширила оперативний периметр навколо будівлі, людей, які зібралися поруч, відтіснили. Ближче до будівлі під'їхали дві машини пожежної служби та 6 машин "швидких".  Кафе та невеликі магазині, які розташовані поруч з "Укрпоштою", було закрито.

Звільнити вдалося 5 громадян: двох дітей 11 і 13 років, а також трьох жінок. Територію навколо будівлю очеплено, вона контролюється снайперською групою спецпризначенців.

Звільнений підліток Андрій Ремига розповів подробиці перебування у заручниках.

За фактом подій у Харкові відкрито кримінальне провадження, порушнику загрожує від 7 до 15 років.

Пізніше в той же день були звільнені всі заручники, а зловмисник затриманий.

Українська правда
Теми: Харківсударешт
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