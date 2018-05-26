Станції метро в Києві знову відкрили

Станції київського метро, закриті раніше через анонімне повідомлення про замінування, знову відкрито.

Про це повідомило КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"Станції перевірено та відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Раніше станції київського метрополітену "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра" було тимчасово зачинено на вхід та вихід через анонімні дзвінки про їх мінування.

У поліції Києва повідомили, що інформація про вибух, що станеться на 5 станціях метрополітену, надійшла до правоохоронців від невідомого о 13:20.

Раніше у столичному метрополітені повідомляли, що в ніч на 27 травня роботу підземки буде подовжено на 3 години, а у роботі станцій будуть деякі зміни.

Зокрема станцію "Олімпійська" буде закрито на вхід та вихід з 18:00 до закінчення руху поїздів, поїзди проїжджатимуть станцію "Олімпійська" без зупинки.

Також можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Арсенальна", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Палац "Україна", "Площа Льва Толстого", "Поштова площа", "Контрактова площа", "Тараса Шевченка" і "Палац спорту".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", - повідомили у КП.

26 травня у Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться вінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом".

За даними поліції, на фінал ЛЧ прибуде не менше 55 тисяч іноземних уболівальників.