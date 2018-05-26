Станции метро в Киеве снова открыли
Станции киевского метро, закрытые ранее из-за анонимного сообщения о минировании, вновь открыты.
Об этом сообщило КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
"Станции проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ранее станции метрополитена "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра" были временно закрыты на вход и выход в связи с анонимными сообщениями об их минировании.
В полиции Киева сообщили, что информация о взрыве, который произойдет на 5 станциях метрополитена, поступила правоохранителям от неизвестного в 13:20.
Ранее в столичном метрополитене сообщали, что в ночь на 27 мая работа подземки будет продлена на 3 часа, а в работе станций будут некоторые изменения.
В частности станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход с 18:00 до окончания движения поездов, поезда будут проезжать "Олимпийскую" без остановки.
Также возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Арсенальная", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Дворец "Украина", "Площадь Льва Толстого", "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Тараса Шевченко" и "Дворец спорта".
"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - сообщили в КП.
26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом".
По данным полиции, на финал ЛЧ-2018 в Киев прибудет не менее 55 тыс. иностранных болельщиков.