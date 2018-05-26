Станции метро в Киеве снова открыли

Станции киевского метро, закрытые ранее из-за анонимного сообщения о минировании, вновь открыты.

Об этом сообщило КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Станции проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее станции метрополитена "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра" были временно закрыты на вход и выход в связи с анонимными сообщениями об их минировании.

В полиции Киева сообщили, что информация о взрыве, который произойдет на 5 станциях метрополитена, поступила правоохранителям от неизвестного в 13:20.

Ранее в столичном метрополитене сообщали, что в ночь на 27 мая работа подземки будет продлена на 3 часа, а в работе станций будут некоторые изменения.

В частности станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход с 18:00 до окончания движения поездов, поезда будут проезжать ​​"Олимпийскую" без остановки.

Также возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Арсенальная", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Дворец "Украина", "Площадь Льва Толстого", "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Тараса Шевченко" и "Дворец спорта".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - сообщили в КП.

26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом".

По данным полиции, на финал ЛЧ-2018 в Киев прибудет не менее 55 тыс. иностранных болельщиков.