Поліція: Фінал ЛЧ у Києві пройшов без серйозних порушень
Фінальний матч Ліги чемпіонів пройшов без серйозних порушень - після поєдинку біля стадіону затримали 18 осіб, які провокували бійку із вболівальниками.
Про це заявив начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, передає відділ комунікації відомства.
Зазначається, що правоохоронці працювали у посиленому режимі.
"На футбольному матчі були присутні близько 50 тисяч громадян. Усе пройшло досить спокійно. Було дві сутички між вболівальниками. Стюарди, а потім поліцейські вивели правопорушників, з якими поспілкувалися за межами стадіону", - підкреслив Крищенко.
"По закінченню матчу кілька молодиків намагалися вчинити бійку, однак правоохоронці затримали 18 осіб та доставили в районне управління поліції. У подальшому їх діям буде надана правова оцінка", - додав він.
"Станом на 00:35 відбулася повна евакуація відвідувачів з НСК "Олімпійський", а частина вболівальників, а це приблизно до 5 тисяч фанів "Ліверпуля" із парку Шевченка, вже відбула до аеропорту "Бориспіль". Ситуація на основних спортивних локаціях контрольована", - зазначив голова Нацполіції Києва.
"Наряди продовжують у посиленому режимі охороняти правопорядок, аби попередити конфліктні ситуації і провокації. Якщо будуть сутички - будемо їх припиняти", - заявив Крищенко.
У день фіналу Ліги чемпіонів у Києві за порядком стежили 10 тисяч правоохоронців.
Сам матч завершився перемогою мадридського "Реалу".