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Поліція: Фінал ЛЧ у Києві пройшов без серйозних порушень

Неділя, 27 травня 2018, 03:30
Поліція: Фінал ЛЧ у Києві пройшов без серйозних порушень

Фінальний матч Ліги чемпіонів пройшов без серйозних порушень - після поєдинку біля стадіону затримали 18 осіб, які провокували бійку із вболівальниками.

Про це заявив начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, передає відділ комунікації відомства.

Зазначається, що правоохоронці працювали у посиленому режимі.

 

"На футбольному матчі були присутні близько 50 тисяч громадян. Усе пройшло досить спокійно. Було дві сутички між вболівальниками. Стюарди, а потім поліцейські вивели правопорушників, з якими поспілкувалися за межами стадіону", - підкреслив Крищенко.

"По закінченню матчу кілька молодиків намагалися вчинити бійку, однак правоохоронці затримали 18 осіб та доставили в районне управління поліції. У подальшому їх діям буде надана правова оцінка", - додав він.

 
 

"Станом на 00:35 відбулася повна евакуація відвідувачів з НСК "Олімпійський", а частина вболівальників, а це приблизно до 5 тисяч фанів "Ліверпуля" із парку Шевченка, вже відбула до аеропорту "Бориспіль". Ситуація на основних спортивних локаціях контрольована", - зазначив голова Нацполіції Києва.

"Наряди продовжують у посиленому режимі охороняти правопорядок, аби попередити конфліктні ситуації і провокації. Якщо будуть сутички - будемо їх припиняти", - заявив Крищенко.

У день фіналу Ліги чемпіонів у Києві за порядком стежили 10 тисяч правоохоронців.

Сам матч завершився перемогою мадридського "Реалу".

Теми: футболКиївполіція
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