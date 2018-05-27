У Києві біля НСК "Олімпійський" затримали 18 людей - поліція

У Києві біля входу до НСК "Олімпійський" спецпризначенці затримали 18 людей, які провокували людей.

Про це повідомив голова поліції Києва Андрій Крищенко, передає "Громадське".

За даними правоохоронців, затримані вигукували "Динамо! Динамо!" та провокували конфлікти.

Водночас Крищенко підкреслив, що інцидентів з іноземними уболівальниками поки вдається уникати.

У Київ на фінал Ліги Чемпіонів прибули понад 20,2 тисячі іноземців.

Лише 26 травня у столицю прибули 43 чартерних рейси - 23 зі вболівальниками "Ліверпуля" та 20 з фанами "Реала".

Раніше в поліції повідомляли, що на фінал ЛЧ прибуде не менше 55 тисяч іноземних уболівальників.

У день фіналу Ліги чемпіонів у Києві за порядком стежили 10 тисяч правоохоронців.

Сам матч завершився перемогою мадридського "Реалу".

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