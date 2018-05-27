Полиция: Финал ЛЧ в Киеве прошел без серьезных нарушений

Финальный матч Лиги чемпионов прошел без серьезных нарушений - после поединка возле стадиона задержали 18 человек, которые провоцировали драку с болельщиками.

Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает отдел коммуникации ведомства.

Отмечается, что правоохранители работали в усиленном режиме.

"На футбольном матче присутствовало около 50 тысяч граждан. Все прошло достаточно спокойно. Было два столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей, с которыми пообщались за пределами стадиона", - подчеркнул Крищенко.

"По окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая оценка", - добавил он.

"По состоянию на 00:35 прошла полная эвакуация посетителей НСК "Олимпийский", а часть болельщиков, а это примерно до 5 тысяч фанов "Ливерпуля" из парка Шевченко, уже отбыла в аэропорт "Борисполь". Ситуация на основных спортивных локациях контролируемая", - отметил глава Нацполиции Киева.

"Наряды продолжают в усиленном режиме охранять правопорядок, чтобы предупредить конфликтные ситуации и провокации. Если будут столкновения - будем их прекращать", - заявил Крищенко.

В день финала Лиги чемпионов в Киеве за порядком следили 10 тысяч правоохранителей.

Сам матч завершился победой мадридского "Реала".