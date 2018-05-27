Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більше половини вболівальників уже поїхали з України

Неділя, 27 травня 2018, 11:58

На ранок 27 травня більше половини іноземних вболівальників, що прибули на фінал Ліги Чемпіонів до Києва, залишили Україну.

Про це повідомляє в неділю прес-служба Держприкордонслужби.

"Фінальний матч Ліги чемпіонів завершився і вболівальники обох команд з різними емоціями почали повертатися додому. На ранок 28 травня співробітники прикордонного відомства у пунктах пропуску загалом вже оформили більше половини гостей спортивного свята", - йдеться в повідомленні.

Футбольні команди іспанського "Реал" (Мадрид) та англійського "Ліверпуля" через авіаційні пункти пропуску також вже залишили територію України.

Прес-служба повідомляє, що загалом співробітники Держприкордонслужби зустріли та оформили майже 25 тисяч вболівальників фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, при цьому лише за останню добу – 15 тисяч осіб.

Основний потік традиційно припадав на столичні аеропорти. Однак непоодиноке прибуття громадян також фіксувалися в аеропортах Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська й через пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС.

До зустрічі іноземних вболівальників були підготовлені 26 повітряних, 51 автомобільних та 53 залізничних пунктів пропуску.

Як відомо, 26 травня у Києві на НСК "Олімпійський" відбувася фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом". Матч завершився перемогою мадридського "Реалу".

Українська правда
Теми: футболПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
Усі новини...
Реклама: