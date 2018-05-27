Більше половини вболівальників уже поїхали з України

На ранок 27 травня більше половини іноземних вболівальників, що прибули на фінал Ліги Чемпіонів до Києва, залишили Україну.

Про це повідомляє в неділю прес-служба Держприкордонслужби.

"Фінальний матч Ліги чемпіонів завершився і вболівальники обох команд з різними емоціями почали повертатися додому. На ранок 28 травня співробітники прикордонного відомства у пунктах пропуску загалом вже оформили більше половини гостей спортивного свята", - йдеться в повідомленні.

Футбольні команди іспанського "Реал" (Мадрид) та англійського "Ліверпуля" через авіаційні пункти пропуску також вже залишили територію України.

Прес-служба повідомляє, що загалом співробітники Держприкордонслужби зустріли та оформили майже 25 тисяч вболівальників фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, при цьому лише за останню добу – 15 тисяч осіб.

Основний потік традиційно припадав на столичні аеропорти. Однак непоодиноке прибуття громадян також фіксувалися в аеропортах Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська й через пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС.

До зустрічі іноземних вболівальників були підготовлені 26 повітряних, 51 автомобільних та 53 залізничних пунктів пропуску.

Як відомо, 26 травня у Києві на НСК "Олімпійський" відбувася фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом". Матч завершився перемогою мадридського "Реалу".