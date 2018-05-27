Более половины болельщиков уже уехали из Украины

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Воскресенье, 27 мая 2018, 11:58

На утро 28 мая более половины иностранных болельщиков, прибывших на финал Лиги Чемпионов в Киев, покинули Украину.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы.

"Финальный матч Лиги чемпионов завершился, и болельщики обеих команд с разными эмоциями начали возвращаться домой. На утро 28 мая сотрудники пограничного ведомства в пунктах пропуска в целом уже оформили более половины гостей спортивного праздника", - говорится в сообщении.

Футбольные команды испанского "Реал" (Мадрид) и английского "Ливерпуля" через авиационные пункты пропуска также уже покинули территорию Украины.

Пресс-служба сообщает, что в целом сотрудники Госпогранслужбы встретили и оформили почти 25 тысяч болельщиков финала Лиги Чемпионов УЕФА, при этом только за последние сутки - 15 тысяч человек.

Основной поток традиционно приходился на столичные аэропорты. Однако нередко прибытие граждан также фиксировались в аэропортах Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска и через пункты пропуска на границе со странами ЕС.

Для встречи иностранных болельщиков были подготовлены 26 воздушных, 51 автомобильных и 53 железнодорожных пунктов пропуска.

Как известно, 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом". Матч завершился победой мадридского "Реала".

Украинская правда
Темы: футбол Пограничная служба
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