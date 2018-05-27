За тиждень бойовики 50 разів стріляли з танків

117 переглядів
Неділя, 27 травня 2018, 13:27

З опівночі понеділка, 21 травня, станом на ранок неділі бойовики здійснили по позиціях Об’єднаних сил близько 50 пострілів з танків, понад 110 пострілів з артилерії калібру 152 мм, близько 130 — з артилерії калібру 122 мм.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу в неділю.

Також ворог випустив в бік українських захисників понад 380 мін з мінометів калібру 120 мм, та понад 250 мін 82-го калібру.

Крім того, бойовики цього тижня застосовували важке озброєння по цивільній інфраструктурі населених пунктів на лінії розмежування. Внаслідок обстрілів є жертва серед цивільного місцевого населення, зруйновано та пошкоджено будинки мирних мешканців, проводилася евакуація.

Важке озброєння: артилерію калібрів 152 та 122 мм, міномети калібру 120 мм бойовики застосовували по мешканцях Торецька, артилерію калібру 122 мм по н.п. Зайцеве й Талаківка. Стара Миколаївка зазнала артилерійських ударів російсько-окупаційних військ, які вели обстріл з артилерії калібру 152 мм.

По мирних мешканцях Мар’їнки вів вогонь снайпер російсько-терористичних військ, який забрав життя у цивільної особи. Також того дня окупанти випустили по місту Мар’їнка декілька мін калібру 82 мм, та зруйнували житловий будинок.

Гуцуляк також повідомив, що з початку доби станом на ранок неділі зафіксовано 3 прицільних ворожих обстріли.

Обстріли з мінометів калібрів 120 та 82 мм зафіксовані по захисниках Зайцевого. З 04.40, протягом півтори години, окупанти випустили близько 20 мін.

З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів провокаційні обстріли в бік оборонців Луганського та Водяного.

З початку доби втрат серед українських захисників немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
powered by lun.ua
По темі
На Луганщині від обстрілу загинули 2 співробітників "Альфи" СБУ 27 травня 2018, 12:24
ООС: у п'ятницю постраждало 3 військових 26 травня 2018, 14:37
У зоні проведення ООС поранено 2 бійців – Міноборони 25 травня 2018, 12:54
Усі новини
Головні новини
На Луганщині від обстрілу загинули 2 співробітників "Альфи" СБУ
У Києві сталася сутичка біля кіоску, де побили пенсіонера
ООС: Бойовики застосували міномети, 1 військовий загинув
У ЗСУ зникли 2 бійців, бойовики заявили про затримання "дезертирів"
Усі новини
психологія

5 стадій прийняття відключення гарячої води

афіша

Афіша подій на 25-27 травня