За тиждень бойовики 50 разів стріляли з танків
З опівночі понеділка, 21 травня, станом на ранок неділі бойовики здійснили по позиціях Об’єднаних сил близько 50 пострілів з танків, понад 110 пострілів з артилерії калібру 152 мм, близько 130 — з артилерії калібру 122 мм.
Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу в неділю.
Також ворог випустив в бік українських захисників понад 380 мін з мінометів калібру 120 мм, та понад 250 мін 82-го калібру.
Крім того, бойовики цього тижня застосовували важке озброєння по цивільній інфраструктурі населених пунктів на лінії розмежування. Внаслідок обстрілів є жертва серед цивільного місцевого населення, зруйновано та пошкоджено будинки мирних мешканців, проводилася евакуація.
Важке озброєння: артилерію калібрів 152 та 122 мм, міномети калібру 120 мм бойовики застосовували по мешканцях Торецька, артилерію калібру 122 мм по н.п. Зайцеве й Талаківка. Стара Миколаївка зазнала артилерійських ударів російсько-окупаційних військ, які вели обстріл з артилерії калібру 152 мм.
По мирних мешканцях Мар’їнки вів вогонь снайпер російсько-терористичних військ, який забрав життя у цивільної особи. Також того дня окупанти випустили по місту Мар’їнка декілька мін калібру 82 мм, та зруйнували житловий будинок.
Гуцуляк також повідомив, що з початку доби станом на ранок неділі зафіксовано 3 прицільних ворожих обстріли.
Обстріли з мінометів калібрів 120 та 82 мм зафіксовані по захисниках Зайцевого. З 04.40, протягом півтори години, окупанти випустили близько 20 мін.
З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів провокаційні обстріли в бік оборонців Луганського та Водяного.
З початку доби втрат серед українських захисників немає.