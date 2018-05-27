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За неделю боевики 50 раз стреляли из танков

Воскресенье, 27 мая 2018, 13:27

С полуночи понедельника, 21 мая, по состоянию на утро воскресенья боевики совершили по позициям Объединенных сил около 50 выстрелов из танков, более 110 выстрелов из артиллерии калибра 152 мм, около 130 - из артиллерии калибра 122 мм.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в воскресенье.

Также враг выпустил в сторону украинских защитников более 380 мин из минометов калибра 120 мм, и более 250 мин 82-го калибра.

Кроме того, боевики на этой неделе применяли тяжелое вооружение по гражданской инфраструктуре населенных пунктов на линии разграничения. Вследствие обстрелов есть жертва среди гражданского местного населения, разрушены и повреждены дома мирных жителей, проводилась эвакуация.

Тяжелое вооружение: артиллерию калибров 152 и 122 мм, минометы калибра 120 мм боевики применяли по жителям Торецка, артиллерию калибра 122 мм по н.п. Зайцево и Талаковка. Старая Николаевка претерпела артиллерийские удары российско-оккупационных войск, которые вели обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

По мирным жителям Марьинки вел огонь снайпер российско-террористических войск, который унес жизни гражданского лица. Также в тот день оккупанты выпустили по городу Марьинка несколько мин калибра 82 мм, и разрушили жилой дом.

Гуцуляк также сообщил, что с начала суток по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела.

Обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм зафиксированы по защитникам Зайцево. С 04.40 в течение полутора часов, оккупанты выпустили около 20 мин.

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел провокационные обстрелы в сторону защитников Луганского и Водяного.

С начала суток потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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