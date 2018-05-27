В результате конфликта на рынке возле станции метро "Лесная" пострадали трое правоохранителей. 34 человека доставлены в полицию.

Об этом сообщает в воскресенье полиция Киева.

По предварительной информации полиции, несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца, который избил военного пенсионера и в субботу был задержан, и устроили потасовку с полицейскими, в частности бросали камни.

Как сообщил начальник киевской милиции Андрей Крищенко, около 11:00 группа из примерно 60-70 человек начала крушить торговую точку.

"Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети Интернет, поэтому действиям каждого доставленного предоставят правовую квалификацию", - сказал Крищенко.

Он также отметил, что следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Сначала в полиции сообщили о 10 задержанных, однако впоследствии заявили, что в целом в управления полиции доставили 34 человека.

Как сообщалось, в воскресенье утром рядом с киоском на рынке возле станции метро "Лесная", где 25 мая избили военного пенсионера, произошло столкновение между неизвестными мужчинами и правоохранителями.

В субботу полиция Киева сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который избил военного пенсионера на рынке возле станции метро "Лесная".