Поряд з кіоском на ринку біля станції метро "Лісова", де 25 травня побили військового пенсіонера, сталася сутичка між представниками праворадикальної організації С14 та правоохоронцями.

Про це повідомляє в неділю "Громадське".

Учасники С14 почали громити кіоски, ламати ролети. Поліція застосувала газ, після чого чоловіки почали кидати камінням у бік правоохоронців.

"Наразі невідомо, чи ті кіоски, які потрапили під розгром, насправді належать учасникам побиття пенсіонера", - зазначає "Громадське".

Також повідомляється, що раніше на ринку демонтували вивіску кіоска, біля якого стався конфлікт 25 травня, коли продавець вдарив військового пенсіонера. Також на ринку зачинені всі заклади грузинської та турецької кухні.

У суботу поліція Києва повідомила, що правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера на ринку поблизу станції метро "Лісова".

"Подія сталася вчора (25 травня- ред.) на ринку. Під час конфлікту чоловік із кулаками накинувся на потерпілого, який заступився за жінку, і потім втік з місця події", - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження розслідується за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Повідомлялося, що затриманий – громадянин іншої держави, 1994 року народження.