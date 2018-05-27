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У Києві сталася сутичка біля кіоску, де побили пенсіонера

Неділя, 27 травня 2018, 11:26
У Києві сталася сутичка біля кіоску, де побили пенсіонера

Поряд з кіоском на ринку біля станції метро "Лісова", де 25 травня побили військового пенсіонера, сталася сутичка між невідомими чоловіками та правоохоронцями.

Про це повідомляє в неділю "Громадське".

 

За даними видання, невідомі почали громити кіоски, ламати ролети. Поліція застосувала газ, після чого чоловіки почали кидати камінням у бік правоохоронців.

 

"Наразі невідомо, чи ті кіоски, які потрапили під розгром, насправді належать учасникам побиття пенсіонера", - зазначає "Громадське".

Спочатку повідомлялося, що погроми влаштували представники праворадикальної організації С14, проте пізніше організація опублікувала спростування цієї інформації.

Також повідомляється, що раніше на ринку демонтували вивіску кіоска, біля якого стався конфлікт 25 травня, коли продавець вдарив військового пенсіонера. Також на ринку зачинені всі заклади грузинської та турецької кухні.

 

У суботу поліція Києва повідомила, що правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера на ринку поблизу станції метро "Лісова".

 

"Подія сталася вчора (25 травня- ред.) на ринку. Під час конфлікту чоловік із кулаками накинувся на потерпілого, який заступився за жінку, і потім втік з місця події", - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження розслідується за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Повідомлялося, що затриманий – громадянин іншої держави, 1994 року народження.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївполіціяС14
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