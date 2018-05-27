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Президент УЄФА про організацію фіналу ЛЧ: не було жодної помилки

Неділя, 27 травня 2018, 15:10
Президент УЄФА про організацію фіналу ЛЧ: не було жодної помилки

Президент УЄФА Александр Чеферін вважає, що при організації фіналу Ліги Чемпіонів у Києві не було жодної помилки.

Про це він заявив у неділю під час зустрічі з мером Києва Віталієм Кличком, повідомляє прес-служба КМДА.

"Хотів би подякувати Києву і меру Віталію Кличку за відмінну організацію фінальних матчів Ліги Чемпіонів. Не треба забувати, що це – найбільша спортивна подія світового рівня, яку нелегко організувати. І вчора, і в попередні дні не було жодної помилки", - сказав Чеферін.

Він також додав, що якщо місто змогло прийняти таку велику подію, як фінал Ліги Чемпіонів, воно зможе організувати будь-яку подію.

У свою чергу Кличко висловив думку, що "все відбулося дуже добре".

"Так, ми хвилювалися, адже подій подібного рівня в Києві, в Україні до цього не відбувалося. Але ми доклали всіх зусиль, ретельно готувалися, і ми впоралися", – сказав він, подякувавши правоохоронцям за злагоджену і професійну роботу.

Як повідомлялося, 26 травня у Києві на НСК "Олімпійський" відбувся фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом". Матч завершився перемогою мадридського "Реалу".

Українська правда

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Теми: футболКиївфутбол
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