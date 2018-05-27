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Президент УЕФА об организации финала ЛЧ: не было ни одной ошибки

Воскресенье, 27 мая 2018, 15:10
Президент УЕФА об организации финала ЛЧ: не было ни одной ошибки

Президент УЕФА Александр Чеферин считает, что при организации финала Лиги Чемпионов в Киеве не было ни одной ошибки.

Об этом он заявил в воскресенье во время встречи с мэром Киева Виталием Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Виталия Кличко за отличную организацию финальных матчей Лиги Чемпионов. Не надо забывать, что это – самое большое спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки", - сказал Чеферин.

Он также добавил, что, если город смог принять такое большое событие, как финал Лиги Чемпионов, он сможет организовать любое событие.

В свою очередь Кличко выразил мнение, что "все произошло очень хорошо".

"Да, мы волновались, ведь событий подобного уровня в Киеве, в Украине до этого не происходило. Но мы приложили все усилия, тщательно готовились, и мы справились", - сказал он, поблагодарив правоохранителей за слаженную и профессиональную работу.

Как сообщалось, 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом". Матч завершился победой мадридского "Реала".

Украинская правда
Темы: футболКиевфутбол
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