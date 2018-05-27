Спостерігачі заявили про щонайменше 9 загиблих росіян у Сирії

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Неділя, 27 травня 2018, 22:58

Внаслідок атак бойовиків "Ісламської держави" у Сирії впродовж останнього тижня загинули десятки бійців проурядових сил включно з щонайменше 9 росіянами. 

Про це 27 травня заявили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, пише DW.

Зазначається, що найбільш кривавим виявився напад, що відбувся 23 травня у провінції Дейр-ез-Зор. 

"Було вбито 35 проурядових військових, включно з щонайменше дев'ятьма росіянами. Дехто з росіян належав до урядових військ, але не всі із них", - заявив керівник Сирійського центру Рамі Абдель Рахман.

Інші 26 загиблих військових, за даними спостерігачів - сирійці.

У Міноборони РФ повідомляли, що у провінції Дейр ез-Зор стався бій між кількома групами терористів і артбатареєю урядових військ, яку атакували. Дату бою в РФ не уточнили.

Також там стверджують, що у Сирії загинули двоє військових радників, а поранень зазнали 5 росіян, двоє з яких згодом померли у госпіталі.

У свою чергу видання "Новая газета" з посиланням на власні джерела повідомило, що у Сирії під час бою, який відбувся в ніч на 23 травня, загинули шестеро росіян - четверо російських військовослужбовців і двоє бійців ПВК "Вагнер".

Теми: Сирія Росія жертви війна
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