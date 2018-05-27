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Наблюдатели заявили о 9 погибших россиян в Сирии

Воскресенье, 27 мая 2018, 22:58
Наблюдатели заявили о 9 погибших россиян в Сирии

В результате атак боевиков "Исламского государства" в Сирии в течение последней недели погибли десятки бойцов проправительственных сил, включая по меньшей мере 9 россиян. 

Об этом 27 мая заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, пишет DW.

Отмечается, что наиболее кровавым оказалось нападение боевиков 23 мая в провинции Дейр-эз-Зор.

"Были убиты 35 проправительственных военных, включая по меньшей мере 9 граждан РФ. Некоторые из россиян - представители правительственных войск (армии Асада - ред.), но не все из них", - заявил руководитель Сирийского центра Рами Абдель Рахман.

Другие 26 погибших военных, по данным наблюдателей - сирийцы.

В Минобороны РФ сообщали, что в Дейр эз-Зор произошел бой между несколькими группами террористов и артбатареей правительственных войск, которую атаковали.  Дату боя в РФ не уточнили.

Также там утверждают, что в Сирии погибли два военных советника, а ранения получили 5 россиян, двое из которых позже скончались в госпитале.

В свою очередь российское издание "Новая газета" со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Сирии во время боя в ночь на 23 мая погибли шесть россиян - четверо военнослужащих и два бойца ЧВК "Вагнер".

Темы: СирияРосcияжертвывойна
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