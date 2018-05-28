На Маріупольському напрямку під час бою зник морський піхотинець - 36 бригада

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Понеділок, 28 травня 2018, 00:48

Під час бойового зіткнення з бойовиками на Маріупольському напрямку зник український військовослужбовець.

Про це у Facebook повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти.

Сьогодні (27 травня - ред.), під час короткого бойового зіткнення на Маріупольському напрямку ворог поніс втрати - двох знищено та одного поранено.

Водночас, доля одного військовослужбовця ООС наразі невідома", - йдеться у повідомленні.

Обставини зникнення військовослужбовця з’ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі бойові дії
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