На Маріупольському напрямку під час бою зник морський піхотинець - 36 бригада
Понеділок, 28 травня 2018, 00:48
Під час бойового зіткнення з бойовиками на Маріупольському напрямку зник український військовослужбовець.
Про це у Facebook повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти.
Сьогодні (27 травня - ред.), під час короткого бойового зіткнення на Маріупольському напрямку ворог поніс втрати - двох знищено та одного поранено.
Водночас, доля одного військовослужбовця ООС наразі невідома", - йдеться у повідомленні.
Обставини зникнення військовослужбовця з’ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку.