На Мариупольском направлении во время боя исчез морской пехотинец - 36 бригада
Во время боевого столкновения с боевиками на Мариупольском направлении исчез украинский военнослужащий.
Об этом в Facebook сообщает 36 отдельная бригада морской пехоты.
Сегодня (27 мая - ред.), во время короткого боевого столкновения на Мариупольском направлении враг понес потери - двух уничтожено и один ранен.
В то же время, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна", - говорится в сообщении.
Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску.