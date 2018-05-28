На Мариупольском направлении во время боя исчез морской пехотинец - 36 бригада

Во время боевого столкновения с боевиками на Мариупольском направлении исчез украинский военнослужащий.

Об этом в Facebook сообщает 36 отдельная бригада морской пехоты.

Сегодня (27 мая - ред.), во время короткого боевого столкновения на Мариупольском направлении враг понес потери - двух уничтожено и один ранен.

В то же время, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна", - говорится в сообщении.

Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску.