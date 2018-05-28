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ООС: Інтенсивність бойових дій зменшилась, 2 поранених

Понеділок, 28 травня 2018, 07:30
ООС: Інтенсивність бойових дій зменшилась, 2 поранених

Минулої доби бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, з них 4 рази – застосували важке озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил станом на 7:00 28 травня.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Упродовж минулої доби, 27 травня, інтенсивність бойових дій значно зменшилася. Наші війська давали адекватну відповідь противнику", – йдеться у звіті.

На Горлівському напрямку бойові дії тривали в районах населених пунктів Світлодарськ, Зайцеве та Новгородське, на Донецькому – поблизу Шахти Бутівки, Красногорівки та Мар’їнки.

"Мала загострення ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Павлопіль, Водяне та Широкине. Вчора, близько 19 години, під час короткого бойового зіткнення поблизу населеного пункту Павлопіль, ворогу нанесено втрат. За уточненими даними, трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Водночас, доля одного військовослужбовця Об’єднаних сил наразі невідома. Обставини зникнення військовослужбовця з’ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку", – підкреслили у прес-центрі.

Під час бойових дій минулої доби 2 українских військових отримали поранення.

Поточної доби, 28 травня, втрат немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасібойові дії
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