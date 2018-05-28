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ООС: Интенсивность боевых действий уменьшилась, 2 раненых

Понедельник, 28 мая 2018, 07:30
ООС: Интенсивность боевых действий уменьшилась, 2 раненых

За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза  применили тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 28 мая.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки, 27 мая, интенсивность боевых действий значительно уменьшилась. Наши войска давали адекватный ответ противнику",  говорится в отчете.

На Горловском направлении боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское, на Донецком  вблизи Шахты Бутовка, Красногоровки и Марьинки.

"Было обострение ситуации на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное и Широкино. Вчера, около 19 часов, во время короткого боевого столкновения возле населенного пункта Павлополь, враг понес потери. По уточненным данным, 3 оккупантов уничтожено и 3 ранены.

В то же время, судьба одного военнослужащего Объединенных сил пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску",  подчеркнули в пресс-центре.

Во время боевых действий за прошедшие сутки 2 украинских военных получили ранения.

За текущие сутки, 28 мая, потерь нет.

Темы: Объединенные силы на Донбассебоевые действия
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