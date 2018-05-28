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НАЗК не знайшло конфлікту інтересів у взятті Мартиненка на поруки

Понеділок, 28 травня 2018, 12:29
НАЗК не знайшло конфлікту інтересів у взятті Мартиненка на поруки

Нацагентство з питань запобігання корупції не встановило конфлікту інтересів у діях народних депутатів та міністрів, зокрема від "Народного фронту", які взяли на поруки однопартійця Миколу Мартиненка, підозрюваного у заволодінні майном ДП НАЕК "Енергоатом".

Про це йдеться у відповіді НАЗК проекту "Марлін".

"За результатами проведеної перевірки на наявність конфлікту інтересів у діях окремих осіб, уповноважених на виконання функцій держави, що полягали у поданні клопотань на обрання для Миколи Мартиненка запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з боку вказаних осіб не встановлено", - заявили в НАЗК.

 
 

У зв’язку з цим складення протоколу чи внесення припису чиновниками НАЗК не вживалось.    

Нагадаємо, у жовтні 2017 року НАБУ й САП повідомили про підозру у заволодінні майном "Енергоатома" Мартиненку й його ймовірному спільнику, керівнику структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом". За даними правоохоронців з 2013-го до 2016 року злочинна організація, у яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.  

Серед 21 поручителя - міністри Лілія Гриневич, Володимир Омелян, Ігор Жданов, заступник голови ЦВК Андрій Магера, а також нардепи - Леонід Ємець, Георгій Логвинський, Андрій Тетерук, Микола Княжицький, Максим Поляков, Віктор Єленський, Олена Ледовських, Олена Масоріна, Павло Пинзеник, Геннадій Кривошея, Віталій Сташук, Хвіча Мепарішвілі, Віктор Кривенко, Віталій Корчик, Олена Бойко, Вадим Підберезняк, Федір Бендюженко.

Одразу після звільнення Мартиненка тодішня глава НАЗК Наталія Корчак повідомила, що агентство дасть оцінку діям міністрів, які взяли на поруки Мартиненка.

Українська правда

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Теми: МартиненкоНАЗК
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