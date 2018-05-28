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НАПК не нашло конфликта интересов во взятии Мартыненко на поруки

Понедельник, 28 мая 2018, 12:29
НАПК не нашло конфликта интересов во взятии Мартыненко на поруки

Нацагентство по предупреждению коррупции не установило конфликта интересов в действиях народных депутатов и министров, в частности от "Народного фронта", которые взяли на поруки однопартийца Николая Мартыненко, подозреваемого в завладении имуществом ГП НАЭК "Энергоатом".

Об этом говорится в ответе НАПК проекту "Марлин".

"По результатам проведенной проверки на наличие конфликта интересов в действиях отдельных лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, которые заключались в представлении ходатайств на избрание для Николая Мартыненко пресечения в виде личного поручительства, нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов со стороны указанных лиц не установлено", - заявили в НАПК.

 
 

В связи с этим составление протокола или внесение предписания чиновниками НАПК не предпринималось.

Напомним, в октябре 2017 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом "Энергоатома" Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом". По данным правоохранителей, с 2013-го до 2016 года преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов ущерба.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

Среди 21 поручителя - министры Лилия Гриневич, Владимир Омелян, Игорь Жданов, заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, а также нардепы - Леонид Емец, Георгий Логвинский, Андрей Тетерев, Николай Княжицкий, Максим Поляков, Виктор Еленский, Елена Ледовских, Елена Масорина, Павел Пинзеник, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Хвича Мепаришвили, Виктор Кривенко, Виталий Корчик, Елена Бойко, Вадим Подберезняк, Федор Бендюженко.

Сразу после освобождения Мартыненко тогдашняя глава НАПК Наталья Корчак заявила, что агентство даст оценку действиям министров, которые взяли на поруки Мартыненко.

Украинская правда
Темы: МартыненкоНАПК
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