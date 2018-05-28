Вирок Сущенку винесуть 4 червня, обвинувачення просить 14 років

531 перегляд
Понеділок, 28 травня 2018, 13:45

Мосміськсуд винесе вирок українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в РФ у шпигунстві, 4 червня.

Про це повідомив у Twitter його захисник Марк Фейгін.

"Вирок Сущенку буде оголошено 4 червня 2018 року", - написав він.

Фейгін повідомив, що в понеділок у Мосміськсуді проходять дебати сторін у справі Сущенка.

Обвинувачення просить для журналіста 14 років позбавлення волі, написав захисник.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

МЗС України вимагає звільнення журналіста.

У понеділок, 24 квітня, захисника журналіста Фейгіна позбавили статусу адвоката. 27 квітня суд дозволив йому повернутися в процес в якості громадського захисника.

Українська правда
Теми: Сущенко Росія суд
powered by lun.ua
По темі
Сущенко не був журналістом при в'їзді на територію Росії - МЗС РФ 21 травня 2018, 05:11
Захисник: Сущенка перевели з "одиночки" 28 квітня 2018, 16:51
Фейгін розказав, коли Росія винесе вирок Сущенку 28 квітня 2018, 06:31
Усі новини
Головні новини
На Донеччині від обстрілу бойовиків загинула дівчинка
Вирок Сущенку винесуть 4 червня, обвинувачення просить 14 років
MH17: ЄС закликає Москву взяти на себе відповідальність
Прем'єр Польщі: "Північний потік-2" - гібридна зброя проти ЄС і НАТО
Усі новини
Досвід

Як кияни створюють взуття ручної роботи

здоров'я

Харчова залежність та 5 кроків до її подолання