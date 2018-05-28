Вирок Сущенку винесуть 4 червня, обвинувачення просить 14 років
Мосміськсуд винесе вирок українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в РФ у шпигунстві, 4 червня.
Про це повідомив у Twitter його захисник Марк Фейгін.
Приговор Сущенко будет оглашён 4 июня 2018 года— Mark Feygin (@FeyginMark) May 28, 2018
"Вирок Сущенку буде оголошено 4 червня 2018 року", - написав він.
Фейгін повідомив, що в понеділок у Мосміськсуді проходять дебати сторін у справі Сущенка.
Обвинувачення просить для журналіста 14 років позбавлення волі, написав захисник.
Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко.— Mark Feygin (@FeyginMark) May 28, 2018
Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.
7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".
У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.
МЗС України вимагає звільнення журналіста.
У понеділок, 24 квітня, захисника журналіста Фейгіна позбавили статусу адвоката. 27 квітня суд дозволив йому повернутися в процес в якості громадського захисника.