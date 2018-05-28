Вирок Сущенку винесуть 4 червня, обвинувачення просить 14 років

Мосміськсуд винесе вирок українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в РФ у шпигунстві, 4 червня.

Про це повідомив у Twitter його захисник Марк Фейгін.

Приговор Сущенко будет оглашён 4 июня 2018 года — Mark Feygin (@FeyginMark) May 28, 2018

"Вирок Сущенку буде оголошено 4 червня 2018 року", - написав він.

Фейгін повідомив, що в понеділок у Мосміськсуді проходять дебати сторін у справі Сущенка.

Обвинувачення просить для журналіста 14 років позбавлення волі, написав захисник.

Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко. — Mark Feygin (@FeyginMark) May 28, 2018

Разом з тим, речниця українського МЗС Мар'яна Беца написала у Twitter: "Вчергове наголошуємо на політичній вмотивованості справи, вимагаємо звільнити журналіста Сущенка - заручника агресії РФ".

Вчергове наголошуємо на політичній вмотивованості справи,вимагаємо звільнити журналіста Сущенка-заручника агресії РФ https://t.co/tQLJo7ATVn — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 28, 2018

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

МЗС України вимагає звільнення журналіста.

У понеділок, 24 квітня, захисника журналіста Фейгіна позбавили статусу адвоката. 27 квітня суд дозволив йому повернутися в процес в якості громадського захисника.