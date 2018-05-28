Приговор Сущенко вынесут 4 июня, обвинение просит 14 лет

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Понедельник, 28 мая 2018, 13:45

Мосгорсуд вынесет приговор обвиняемому в шпионаже украинскому журналисту Роману Сущенко 4 июня.

Об этом сообщил в Twitter его защитник Марк Фейгин.

"Приговор Сущенко будет оглашен 4 июня 2018 года", - написал он.

Фейгин сообщил, что в понедельник в Мосгорсуде проходят прения сторон по делу Сущенко.

Обвинение просит для журналиста 14 лет лишения свободы, написал защитник.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

МИД Украины требует освобождения журналиста.

В понедельник, 24 апреля, защитника журналиста Фейгина лишили статуса адвоката. 27 апреля суд разрешил ему вернуться в процесс в качестве общественного защитника.

Украинская правда
Темы: Сущенко Росcия суд
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