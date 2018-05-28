Приговор Сущенко вынесут 4 июня, обвинение просит 14 лет

Мосгорсуд вынесет приговор обвиняемому в шпионаже украинскому журналисту Роману Сущенко 4 июня.

Об этом сообщил в Twitter его защитник Марк Фейгин.

Приговор Сущенко будет оглашён 4 июня 2018 года — Mark Feygin (@FeyginMark) May 28, 2018

"Приговор Сущенко будет оглашен 4 июня 2018 года", - написал он.

Фейгин сообщил, что в понедельник в Мосгорсуде проходят прения сторон по делу Сущенко.

Обвинение просит для журналиста 14 лет лишения свободы, написал защитник.

Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко. — Mark Feygin (@FeyginMark) May 28, 2018

Вместе с тем, пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца написала в Twitter: "В очередной раз отмечаем политическую мотивированность дела, требуем освободить журналиста Сущенко - заложника агрессии РФ".

Вчергове наголошуємо на політичній вмотивованості справи,вимагаємо звільнити журналіста Сущенка-заручника агресії РФ https://t.co/tQLJo7ATVn — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 28, 2018

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

МИД Украины требует освобождения журналиста.

В понедельник, 24 апреля, защитника журналиста Фейгина лишили статуса адвоката. 27 апреля суд разрешил ему вернуться в процесс в качестве общественного защитника.