Приговор Сущенко вынесут 4 июня, обвинение просит 14 лет
Мосгорсуд вынесет приговор обвиняемому в шпионаже украинскому журналисту Роману Сущенко 4 июня.
Об этом сообщил в Twitter его защитник Марк Фейгин.
Приговор Сущенко будет оглашён 4 июня 2018 года— Mark Feygin (@FeyginMark) May 28, 2018
"Приговор Сущенко будет оглашен 4 июня 2018 года", - написал он.
Фейгин сообщил, что в понедельник в Мосгорсуде проходят прения сторон по делу Сущенко.
Обвинение просит для журналиста 14 лет лишения свободы, написал защитник.
Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко.— Mark Feygin (@FeyginMark) May 28, 2018
Вместе с тем, пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца написала в Twitter: "В очередной раз отмечаем политическую мотивированность дела, требуем освободить журналиста Сущенко - заложника агрессии РФ".
Вчергове наголошуємо на політичній вмотивованості справи,вимагаємо звільнити журналіста Сущенка-заручника агресії РФ https://t.co/tQLJo7ATVn— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 28, 2018
Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.
7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".
В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.
МИД Украины требует освобождения журналиста.
В понедельник, 24 апреля, защитника журналиста Фейгина лишили статуса адвоката. 27 апреля суд разрешил ему вернуться в процесс в качестве общественного защитника.