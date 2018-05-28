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Дуда: Росія - найбільша загроза для світу, у НАТО мають зробити висновки

Понеділок, 28 травня 2018, 17:04
Дуда: Росія - найбільша загроза для світу, у НАТО мають зробити висновки

Росія є найбільшою загрозою глобальному світу, а її дії у Грузії 2008 року, анексія Криму та вторгнення на Донбас демонструють справжні наміри РФ. 

Про це під час останнього дня Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Польське Радіо.

"Росія є найбільшою загрозою для безпеки Європи та світу. Напад на Грузію в 2008 році, а також незаконна анексія Криму та військове вторгнення в Україну у 2014 році показують, якими є справжні наміри Росії. Події останніх днів довели, що Кремль дозволяє собі здійснювати замахи з використанням хімічної зброї на території держав НАТО і втручатися у демократичні процеси", - заявив президент Польщі.

"Немає сумнівів в тому, що ці явища і процеси надзвичайно тривожні, особливо для Центральної та Східної Європи ... Я шкодую через те, що Росія ніколи не приймала падіння імперського СРСР, розглядаючи 1990-і роки як стратегічну паузу", - сказав  Дуда, пише Європейська правда.

За словами Дуди, Росія ставить під сумнів міжнародний лад, сформований у результаті змін на зламі 20 та 21 століття, для якої світ, в основі якого - міжнародне право та взаємоповага до інтересів рівноправних держав - виявився неприйнятним у довгостроковій перспективі.

Дуда звернув теж увагу на "все сміливіші дії Росії" у регіоні Середземного моря та додав, що "двовекторна політика НАТО щодо Росії, визначена під час саміту у Варшаві, тобто більше стримування та оборона, а також збереження умовного діалогу, має бути збережена".

На його думку, Москва не продемонструвала приводів для зміцнення відносин з НАТО. 

"Досвід останніх двох років не тільки не дав будь-яких підстав для повернення до ширшої співпраці НАТО-Росія, але показав, що Москва не зацікавлена у чесному, конструктивному діалозі", - ствердив президент Польщі. Він зазначив, що у НАТО "мають зробити відповідні до ситуації висновки".

Другою великою загрозою, на думку Дуди, є дестабілізація ситуації на південних кордонах НАТО, де діють терористичні угруповання, які загрожують усій Європі.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбасНАТОЄСПольща
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