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Дуда: РФ - самая большая угроза для мира, в НАТО должны сделать выводы

Понедельник, 28 мая 2018, 17:04
Дуда: РФ - самая большая угроза для мира, в НАТО должны сделать выводы

Россия является самой большой угрозой глобальной мира, а ее действия в Грузии в 2008 году, аннексия Крыма и вторжение на Донбасс демонстрируют истинные намерения РФ.

Об этом во время последнего дня Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Польское радио.

"Россия является самой большой угрозой для безопасности Европы и мира. Нападение на Грузию в 2008 году, а также незаконная аннексия Крыма и военное вторжение в Украину в 2014 году показывают, каковы истинные намерения России. События последних дней показали, что Кремль позволяет себе совершать покушения с использованием химического оружия на территории государств НАТО и вмешиваться в демократические процессы", - заявил президент Польши.

"Нет сомнений в том, что эти явления и процессы чрезвычайно тревожны, особенно для Центральной и Восточной Европы ... Я сожалею, что Россия никогда не принимала падения имперского СССР, рассматривая 1990-е годы как стратегическую паузу", - сказал Дуда, пишет Европейская правда.

По словам Дуды, Россия ставит под сомнение международный порядок, сформировавшийся в результате изменений на рубеже 20 и 21 века, для которого мир, в основе которого - международное право и взаимоуважение к интересам равноправных государств - оказался неприемлемым в долгосрочной перспективе.

Дуда обратил тоже внимание на "все более смелые действия России" в регионе Средиземного моря и добавил, что "двухвекторная политика НАТО в отношении РФ, определенная во время саммита в Варшаве, то есть больше сдерживания и оборона, а также сохранение условного диалога, должна быть сохранена".

По его мнению, Москва не продемонстрировала поводов для укрепления отношений с НАТО.

"Опыт последних двух лет не только не дал каких-либо оснований для возвращения к более широкому сотрудничеству между НАТО и Россией, но показал, что Москва не заинтересована в честном, конструктивном диалоге", - заявил президент Польши. Он отметил, что в НАТО "должны сделать соответствующие выводы".

Второй большой угрозой, по мнению Дуды, является дестабилизация ситуации на южных границах НАТО, где действуют террористические группировки, которые угрожают всей Европе.

Темы: РосcияДонбассНАТОЕСПольша
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