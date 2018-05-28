Фігурант санкційного "кремлівського списку" втік з РФ до Лондона - росЗМІ

Фігурант санкційного "кремлівського списку" США, власник інвестиційної компанії O1 Properties Борис Мінц разом з трьома синами покинув Росію і виїхав до Лондона.

Про це 28 повідомляють "Ведомости" з посиланням на власні джерела.

"Ситуація склалася напружена, спокійніше виїхати", - пояснив один зі співрозмовників ЗМІ. За словами джерела, і старший, і молодші Мінци виїхали з країни разом з сім'ями.

Представники O1 Group та її міноритарного партнера по O1 Properties - групи "Іст" від коментарів відмовилися. Зв'язатися з Борисом Мінцем та його синами журналістам не вдалося.

ЗМІ зазначає, що основний актив Мінца - O1 Properties - може дістатися кіпрській Riverstretch Trading & Investments (RT&I). За даними джерел, переговори тривають, угода може бути закрита у період від двох тижнів до кількох місяців.

O1 Group - інвестиційна компанія, яка володіє і управляє активами у нерухомості і фінансовому секторі. Компанія заснована у 2004 році Мынцем. Стратегічними активами O1 Group є O1 Properties (власник офісної нерухомості класу "А" в Москві) і "Фінансова група Майбутнє" (компанія, що управляє НПФ).

У компанії місцеперебування основного власника Бориса Мінца не коментують, пише Інтерфакс.

"Фінансова група Майбутнє", підконтрольні їй недержавні пенсійні фонди, а також O1 Group, О1 Properties і інші активи, акціонером яких є Мінц, працюють у колишньому режимі, ніяких змін в їх роботі не відбулося", - зазначив представник групи.

Борис Мінц - власник інвестхолдингу O1 Group, який також інвестує у приватні пенсійні фонди і довгий час підтримував опозиційну партію "Союз правих сил" - входить до списку олігархів з "Кремлівського звіту", який було оприлюднено 29 січня 2018 року.

Загалом до списку увійшли 210 осіб - 114 чиновників і парламентарів, а також 96 олігархів: це керівництво адміністрації президента РФ, Держдуми і Ради федерації, усі члени уряду на чолі з Дмитром Медведєвим, члени Ради безпеки, глави федеральних агентств, керівники найбільших російських підприємств.

До списку олігархів увійшли бізнесмени, чий статок оцінюється в 1 млрд. доларів або більше. Багато хто стверджує, що список олігархів буквально було взято зі списку російського Форбса.

Оприлюднення списку не означає автоматичного введення санкцій проти перерахованих в ньому осіб і підприємств.

Наприкінці березня в РФ в рамках трьох кримінальних справ про шахрайство затримали та допитали мільярдера, співвласника групи "Сумма" і фігуранта "кремлівської доповіді" Зіявудіна Магомедова. Його разом з братом підозрюють у розкраданні коштів на суму 2,5 млрд рублів.

28 травня Тверський суд Москви залишив братів Магомедових під вартою до 5 серпня та заарештував рахунки группи "Сумма".

Магомедов вважається наближеним до Дмитра Медведєва, під час президентства якого він отримав підряди на будівництво футбольного стадіону у Самарі і реконструкцію Великого театру.