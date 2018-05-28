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Фигурант санкционного "кремлевского списка" выехал из РФ в Лондон - росСМИ

Понедельник, 28 мая 2018, 19:03
Фигурант санкционного кремлевского списка выехал из РФ в Лондон - росСМИ

Фигурант санкционного "кремлевского списка" США, владелец инвестиционной компании O1 Properties Борис Минц вместе с тремя сыновьями покинул Россию и выехал в Лондон.

Об этом 28 мая сообщают "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

"Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать", – заявил один из источников СМИ. По его словам, и старший, и младшие Минцы покинули страну с семьями.

Представители O1 Group и ее миноритарного партнера по O1 Properties – группы "Ист" от комментариев отказались. Связаться с Борисом Минцем и его сыновьями журналистам не удалось.

СМИ отмечает, что основной актив Минца – O1 Properties - может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). По данным источников,  переговоры идут, сделка может быть закрыта в период от двух недель до нескольких месяцев.

O1 Group - инвестиционная компания, владеющая и управляющая активами в недвижимости и финансовом секторе. Компания основана в 2004 году Минцем. Стратегическими активами O1 Group являются O1 Properties (собственник офисной недвижимости класса "А" в Москве) и "Финансовая группа Будущее" (компания, управляющая НПФ).

В компании местонахождение основного владельца Бориса Минца не комментируют, пишет Интерфакс.

"Финансовая группа Будущее", подконтрольные ей негосударственные пенсионные фонды, а также O1 Group, О1 Properties и другие активы, акционером которых является Минц, работают в прежнем режиме, никаких изменений в их работе не произошло", - отметил представитель группы.

Борис Минц - собственник инвестхолдинга O1 Group, который также инвестирует в частные пенсионные фонды и долгое время поддерживал оппозиционную партию "Союз правых сил" - входит в список олигархов из "Кремлевского отчета", который был обнародован 29 января 2018 года.

Всего в список находится 210 человек – 114 чиновников и парламентариев, а также 96 олигархов: это руководство администрации президента РФ, Госдумы и Совета федерации, все члены правительства во главе с Дмитрием Медведевым, члены Совета безопасности, главы федеральных агентств, руководители крупнейших российских предприятий.

В список олигархов вошли бизнесмены, чье состояние оценивается в размере 1 млрд. долл. США или более. Многие утверждают, что список олигархов буквально был взят из списка российского Форбса

Обнародование списка не означает автоматического введения санкций против перечисленных в нем лиц и предприятий.

В конце марта в РФ в рамках трех уголовных дел о мошенничестве задержали и допросили миллиардера, совладельца группы "Сумма" и фигуранта "кремлевского доклада" Зиявудина Магомедова. Его вместе с братом подозревают в хищении средств на сумму 2,5 млрд рублей.

28 мая Тверской суд Москвы оставил братьев Магомедовых под стражей до 5 августа и арестовал счета группы "Сумма".

Магомедов считается приближенным к Дмитрию Медведеву, во время президентства которого он получил подряды на строительство футбольного стадиона в Самаре и реконструкцию Большого театра.

Темы: РосcиясанкцииСША
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