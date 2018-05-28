Тюремщики заявили, что Сенцов согласился на "поддерживающую терапию"

В Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший 14 мая голодовку, согласился на поддерживающую терапию.

Об этом вечером 28 мая сообщили в региональном управлении ФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов О.Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие", - заявили во ФСИН.

Также в службе исполнения наказаний заявили, что за время отказа Сенцова от приема пищи "ухудшения общего состояния здоровья не зарегистрировано".

"На сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное. С осужденным регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, наступающих при длительном голодании", - отмечается в сообщении.

Сенцов содержится в исправительной колонии №8 ("Белый медведь") города Салехарда в поселении Лабытнанги.

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Адрес, по которому можно писать письма режиссеру: 677004, г. Якутск, ул.Очиченко, д. 25, Сенцов Олег Геннадиевич, 1976 г. р.

Глобальную кампанию за освобождение узников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев.

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