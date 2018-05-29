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Боевики взяли в плен бойца ВСУ

Вторник, 29 мая 2018, 06:44
Боевики взяли в плен бойца ВСУ

Военнослужащий 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады Вооруженных сил Украины, который исчез на Донбассе 24 мая, попал в плен боевиков.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

"Из открытых источников информации стало известно о месте пребывания военнослужащего нашей части, который исчез 24 мая. Самое главное - что он жив, но по предварительно полученной информации, находится во вражеском плену", - отмечается в сообщении.

"Из видео допроса военнослужащего ВСУ можно сделать вывод, что человек подвергся тяжелому психологическому воздействию, находится в стрессовом состоянии, говорит сбивчиво, имеет изможденный вид - вероятно, из-за длительного отсутствия сна или физических пыток", - говорится в сообщении пресс-службы бригады.

Тот факт, что военный утверждает об абсолютном отсутствии российских войск на территории Украины, также указывает на то, что с 19-летним парнем "поработали" представители российских спецслужб.

Как сообщалось, в 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 25 мая исчезли 2 военнослужащих, на следующий день боевики заявили о задержании украинцев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пленныеООСДонбасс
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